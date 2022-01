Reprodução / AFP Vulcão Kilauea, no Havaí

Um homem de 75 caiu no vulcão Kilauea, na cidade de Hilo, no Havaí (EUA) e morreu no último domingo (02). A área do vulcão fica localizada dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, em um espaço fechado ao público.

Familiares do idoso divulgaram o desaparecimento dele na madrugada de segunda-feira (03), segundo um comunicado do Serviço Nacional de Parques.

O corpo do homem foi encontrado às 8h da manhã da última segunda, após horas de trabalho da equipe de resgate no escuro e com um auxílio de um helicóptero.

O Serviço Nacional de Parques afirmou à revista People que o corpo do homem, que não teve identidade divulgada, foi recuperado a cerca de 30 metros abaixo de uma das borda da cratera, área frequentada por pessoas que desejam observar o cume do vulcão.

O Serviço Nacional de Parques ainda afirmou que segue investigando o caso.

O vulcão Kilauea foi considerado o mais perigoso dos Estados Unidos no ano de 2018, segundo a US Geological Survey. Em setembro de 2021, o Kilauea entrou em erupção, causando massas de fumaça na região.