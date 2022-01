Divulgação/ Polícia Ambiental Motorista encontra cobra dentro de carro

Um motorista precisou interromper uma viagem que fazia pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em São Paulo, quando notou que havia uma cobra dentro do painel do carro, na manhã dessa segunda-feira (3). O condutor acionou a Polícia Ambiental, que levou 5 horas para encontrar o animal escondido entre as peças do veículo.

O homem seguia sentido Taubaté quando percebeu a presença da cobra. À Polícia Ambiental, ele disse que se assustou e parou o carro assim que avistou o animal. Os agentes inspecionaram diversas partes do veículo até encontrar a cobra.

O réptil, da espécie corre-campo, não é venenoso, foi retirado do carro e passou por uma avaliação. Depois, o animal foi devolvido à natureza.

Confira a sequência de fotos: