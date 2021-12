Reprodução/UK Parliament Rainha Elizabeth II

Um homem armado foi preso na manhã de Natal neste sábado (25) após tentar invadir com uma arma o Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth II celebra o natal acompanhada de sua família. Segundo a polícia inglesa, o homem não chegou a conseguir entrar em nenhum prédio da propriedade.

Morador de Southampton, há cerca de uma hora de distância de Windsor, o homem, que teria segundo as autoridades 19 anos, foi preso sob a suspeita de invasão e posse de arma.

"Uma investigação está em andamento após este incidente e estamos trabalhando com colegas da Polícia Metropolitana", disse a subtenente Rebecca Mears ao jornal britânico 'The Guardian'.

Ainda de acordo com a polícia, os membros da família real presentes no Castelo foram informados do episódio.