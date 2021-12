Missa do Galo: Papa Francisco convida fiéis a "redescobrir as pequenas coisas" "Jesus ao nascer estava rodeado justamente pelos pequenos, pelos pobres, (...) próximos dos esquecidos das periferias. Ele vem de onde a dignidade do homem é posta à prova", destacou durante a tradicional celebração de Natal

Por iG Último Segundo | 25/12/2021 09:05