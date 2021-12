Reprodução Gabriel Boric, eleito presidente do Chile

O presidente eleito pelo Chile, Gabriel Boric, reagiu a comentários do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), sobre sua vitória. Boric foi comparado a Hugo Chávez e Nicolás Maduro, ex-presidente e atual presidente da Venezuela, respectivamente, e respondeu aos Bolsonaro dizendo que "Claramente, somos muito diferentes".



Na última quarta-feira (22), Eduardo Bolsonaro publicou em rede social um vídeo que compara as propostas do novo presidente chileno para os impostos ao que "prometiam Chávez e Maduro".

Já o seu pai, presidente Jair Bolsonaro, foi um dos últimos chefes de Estado a parabenizar Boric. Na quinta, ele finalmente mencionou o assunto, dizendo que mandou o Ministério das Relações Exteriores felicitar "o tal Boric".

"Creio que em políticas de Estado é preciso ser um pouco mais cuidadoso", reagiu o presidente eleito pelo Chile ao jornal La Tercera.

Ex-líder estudantil, Boric deve assumir a presidência em março de 2022, aos 35 anos, o líder mais jovem da história do país sul-americano. A eleição que marcou sua vitória foi resolvida no segundo turno, contra o candidato de extrema direita José Antonio Kast (55) que obteve 44% dos votos, contra 55% do vencedor esquerdista.