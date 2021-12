shutterstock Big Ben, em Londres, voltará a tocar no dia 31 de dezembro após quatro anos

O Big Ben, um dos principais símbolos de Londres, romperá seu silêncio em 31 de dezembro, anunciando a chegada de 2022 ao tocar 12 vezes à meia-noite. O relógio da torre do Parlamento britânico passou quatro anos sem tocar, após passar por processo de restauração iniciado em 2017.

Segundo o Parlamento Britânico, essa será a última vez que o Big Ben tocará com um mecanismo temporário. A partir de 2022, o sistema original voltará a funcionar e o relógio deve tocar mais regularmente, conforme o avanço das horas de cada dia.

Um dos maiores ícones da arquitetura europeia, o Big Ben teve sua construção terminada em 1859, pesa 13,7 toneladas e é oficialmente chamado de Torre de Elizabeth.

Apesar da volta do Big Ben, a festa será discreta em Londres no Revéillon. Mais uma vez, a pandemia de Covid-19 impedirá o tradicional show de fogos às margens do rio Tâmisa, que levava cerca de 100 mil pessoas todos os anos.