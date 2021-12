Reprodução/Instagram Gabriel Boric é eleito presidente do Chile

Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile neste domingo (19). O político assume o cargo por quatro anos e entra no lugar do atual presidente, Sebastian Piñera, que deixa a cadeira com grande reprovação dos chilenos.



Boric disputou eleições acirradas de segundo turno, tendo como adversário José Antonio Kast, de extrema-direita. Até às 19h35, com 83% das urnas apuradas, segundo o portal Servicio Electoral de Chile, o político conta com 55,52% dos votos enquanto Kast aparece com 44,48%.

Com 35 anos, Boric nasceu em Punta Arenas, no Chile, e entrou para a vida política logo cedo. Ele foi líder estudantil e, desde 2014, ocupa um cargo na Câmara dos Deputados.

Boric estudou Direito na Universidade do Chile, onde foi presidente da federação de estudantes da universidade em 2012. Ele fez parte do movimento estudantil Izquierda Autónoma (Esquerda Autônoma).



Durante sua campanha, Boric defendeu causas sociais, como direitos das mulheres, das minorias LGBT+ e a descentralização de poder, além de defender as pautas ambientais.

Para o segundo turno, a fim de captar eleitores do concorrente de extrema-direita, ele se concentrou em pautas relacionadas à segurança pública, crime, imigração descontrolada e crescimento econômico. Os quatro pilares de sua campanha foram acesso universal à saúde, pensões decentes sem o sistema atual administrado por empresas privadas, sistema educacional público gratuito e priorização do meio ambiente.