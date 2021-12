Reprodução/Facebook Homem foi morto a tiros por bebê

Um homem de 25 anos foi morto a tiros por um bebê de um ano na própria casa, na Geórgia, nos Estados Unidos , após a criança encontrar uma arma carregada e disparar acidentalmente.

Depois do ocorrido, Dustin Walters foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

De acordo com a polícia local, Dustin foi baleado "acidentalmente" por uma criança com menos de dois anos. Embora a informação ainda não tenha sido confirmada, indícios apontam que o bebê seria filho do rapaz, já que ele era pai de um menino de um ano.

Apesar de o caso ter ocorrido no dia 5 de dezembro, as informações sobre o tiro que matou Dustin só foram divulgadas nessa terça-feira (14). "A investigação preliminar determinou que Walters foi atingido quando um bebê, que tem menos de 2 anos de idade, encontrou e disparou a arma", disse a polícia.

De acordo com os investigadores, havia outros parentes na casa no momento do disparo, no entanto, eles afirmaram que não divulgariam mais detalhes sobre o caso para "preservar a privacidade" da família.