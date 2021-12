Montagem iG / Fotos: Reprodução/Instagram/richgermanlb Esportista encontrou peixe-lua gigante

Enquanto fazia stand up paddle, um esportista se deparou com um peixe-lua gigante nos Estados Unidos . Rich German registrou o momento e compartilhou as imagens nas redes sociais.

De acordo com German, o animal media cerca de dois metros de comprimento. Em publicação no Instagram , ele disse que estava a poucos metros de Laguna Beach, na costa da Califórnia, quando o peixe-lua se aproximou e começou a nadar perto da prancha dele.









"É sempre divertido testemunhar uma dessas criaturas interessantes", comentou ele.



