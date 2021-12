Reprodução Moradores disputaram a carne dos animais

Um caminhão que transportava vacas tombou na última segunda-feira (14) ao se chocar com um trem no cruzamento de uma ferrovia na Argentina. Moradores de Santiago del Estero, cidade onde o acidente aconteceu, aproveitaram o momento para conseguir alimento.

Parte das vacas que estavam no caminhão morreram com o impacto, mas outras foram esquartejadas pelas pessoas que estavam no local. Os moradores utilizaram facões para distribuir a carne.

Homens e mulheres que estavam ao redor subiram no veículo para poder ter acesso aos animais. A Argentina está passando por um momento de crise econômica, com taxas elevadas de desemprego e hiperinflação.

Segundo o jornal agentino La Nacion , o motorista do caminhão, identificado como Antonio Eduardo Corrado, não teve ferimentos. O maquinista do trem também saiu ileso.