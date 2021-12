Reprodução/Redes Sociais No vídeo, o policial aparece correndo com um extintor em direção ao carro, já tomado pelo fogo.

Em Nova York, no distrito do Bronx, um homem foi retirado de um carro em chamas por um policial. O resgate foi gravado por uma câmera presa no uniforme do agente e as imagens foram divulgadas pela polícia do estado norte-americano, que destacou a ação rápida para socorrer o motorista.

When seconds matter, NYPD officers are here for New Yorkers — at any cost. We’re fortunate that the driver of a vehicle engulfed in flames wasn’t seriously injured and grateful to count these heroes as NY’s Finest. pic.twitter.com/nYxNy9GvhP — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 7, 2021

No vídeo, o policial aparece correndo com um extintor em direção ao carro, já tomado pelo fogo. Ao perceber a vítima presa no veículo, ele faz um procedimento para conseguir puxá-lo para fora do carro em segurança, e logo em seguida afasta o homem das chamas. O incidente foi registrado em 23 de novembro, mas as imagens foram liberadas apenas terça-feira (07/12) pela polícia nova-iorquina.

Segundo o canal de TV CBS, o motorista teve apenas ferimentos leves. Nas publicações em suas redes sociais, a NYPD (Departamento de Polícia de Nova York) não deu mais detalhes das causas do acidente ou da identidade do motorista, que teve seu rosto omitido no vídeo.