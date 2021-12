Reprodução Aproximadamente 200 pássaros caíram mortos nos céus de cidade da Espanha

A cidade espanhola de Ferrol, precisamente na rua Alcalde Quintanilla Martínez, vive um mistério desde a última sexta-feira (26). Isso porque uma chuva de vadáveres de passarinhos desencadeou em um cenário desolador para a população local.

Uma das testemunhas identificada como José, afirmou ao jornal La Voz de Galicia que "mais de mil voaram pelas torres e um grupo de cerca de 200 veio em direção às casas, perto do hospital, e começaram a cair em cima de nós, tanto em mim como em outra garota que descia a rua. Ficamos estarrecidos".

A causa do fenômeno não foi identificado, mas veterinários da região estão realizando a necropsia dos passaros. A hipótese de eletrocussão e uma possível gripe aviária são defendidas até o momento.

Um documento prévio sobre as investigações relata que existem lesões hemorrrágicas na região intratorácica, na laringe e na região carnioencefálica - que impactam no coração - e no sistema respiratório, bem como no cérebro.





Especialistas defendem que lesões como as constatadas não estão relacionadas a infecções bacterianas, virais ou parasitárias. As informações são do portal Uol.