Jair Bolsonaro (PL) durante live da última quinta-feira (2)

Durante transmissão nas suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) mirou seus ataques no ex-ministro da Justiça, Sergio Moro (Podemos), que nesta semana lançou um livro em que afirmou que Bolsonaro teria comemorado a decisão que soltou o ex-presidente Lula porque isso o beneficiaria politicamente.

O ex-ministro se filiou ao Podemos no início de novembro de olho nas eleições presidenciais do ano que vem. Nesta semana, ao lançar uma autobiografia, Moro afirmou que o presidente Bolsonaro teria comemorado a decisão que libertou o ex-presidente Lula, então preso em Curitiba pela Lava-Jato.

"Ele diz que ouvia no Palácio que eu achava que era bom politicamente. Tá de brincadeira. Mentiroso deslavado", afirmou Bolsonaro.

O presidente falou de Moro por seis minutos ininterruptos na transmissão. Em boa parte, relembrou que, durante o vazamento de mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Lava-Jato, prestigiou o ministro com agendas públicas. Na ocasião, Bolsonaro levou Moro para partidas de futebol e outros eventos.

"Falta de caráter é o mínimo que posso falar desse cara. Tem o direito de se candidatar e o povo vai saber se merece ou não o voto. Agora, fazer campanha na base da mentira? Aprendeu rápido a velha política, hein, Moro?" disse.





Bolsonaro também rebateu as críticas do juiz de que ele teria se aproximado do Centrão.

"Ele não sabia os partidos que eu integrei antes do governo? O tal do Centrão são quase 300 deputados. Para aprovar qualquer coisa, precisa de deputados desses partidos. Como se todo mundo do Centrão não prestasse" afirmou.