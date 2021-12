Public Domain Sede da ONU em Nova Iorque, nos Estados Unidos

A sede das Organizações das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi isolada pelas autoridades locais devido a denúncias sobre um homem portando o que parece ser uma espingarda perto do prédio. Funcionários e delegados que estão na construção foram orientados a se abrigar no local.

Uma autoridade de segurança disse à CNN que as unidades de serviços de emergência estão conversando com o homem, que parece ter uma arma. "Nós fechamos o prédio devido à atividade policial acontecendo fora da ONU em frente aos nossos portões", disse Stephane Dujarric, porta-voz das Nações Unidas à rede. "Todo mundo está no prédio por enquanto, o complexo está trancado", acrescentou.

A Segurança da ONU também emitiu um comunicado interno informando sobre a situação e com as medidas a serem tomadas:

"O Serviço de Segurança e Proteção da UNDSS deseja informar que há atividade policial em andamento na 1ª Avenida entre as ruas 42 e 43. Todos os funcionários e delegados da UNHQ são solicitados a se abrigar no local. As autoridades do país anfitrião estão atualmente em cena. O Serviço de Segurança e Proteção está monitorando a situação e fará as atualizações necessárias."

No momento, o Conselho de Segurança do órgão realiza uma reunião.