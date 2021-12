Reprodução Ataque a tiros em escola nos EUA deixa ao menos 3 mortos

Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque a tiros, nesta terça-feira, em uma escola de ensino médio em Michigan, nos Estados Unidos, que foi orquestrado por um adolescente de 15 anos de idade.

A tragédia ocorreu na Oxford High School, na cidade de Oxford Township, que possui cerca de 22 mil habitantes. Os motivos por trás do ataque ainda não foram esclarecidos pelas autoridades locais.

De acordo com a polícia norte-americana, as três pessoas mortas no tiroteio são estudantes, sendo duas meninas de 14 e 17 anos de idade e um rapaz de 16 anos.

Após receber mais de 100 pedidos de socorro, a polícia chegou ao local do ataque poucos minutos depois do adolescente ter iniciado os disparos. Os agentes prenderam o assassino e confiscaram uma pistola semiautomática.

"Ele estava armado e os policias o confrontaram, mas ele não mostrou resistência e agora está sob custódia. Ele também pediu um advogado e não deu nenhuma declaração", informou o xerife Mike McCabe.

A polícia local vai verificar a escola para coletar evidências e tentar esclarecer os motivos do ataque. O adolescente teria agido sozinho, mas resta entender se ele tinha um alvo específico ou não.

"Meu coração está com as famílias que suportam a dor inimaginável de perder um ente querido", lamentou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que foi informado do ataque durante uma visita a Minnesota.

Antes do ataque em Oxford Township, os Estados Unidos já tinham registrado 138 tiroteios em escolas neste ano, segundo informações do grupo Everytown For Gun Safety. No geral, 26 deles resultaram em mortes.