Montagem iG / Reprodução Avião bateu em garças e pegou fogo

Um avião atingiu um grupo de garças antes de pousar, na cidade de Bolonha, na Itália. Grande parte das aves acabou sendo sugada pelo motor direito da aeronave, enquanto outros batiam no para-brisas da cabine. O acidente foi registrado por volta das 23h20 do último dia 24. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Boeing 787-800 pousando com o motor em chamas e como o veículo ficou após ter colidido com os pássaros.

Ryanair 737 (9H-QDG) damaged by heavy bird strike while on approach to Bologna Airport in Italy. No injuries reported. Photos by @TACGAirSafety https://t.co/GodpOP9JH3 pic.twitter.com/XhcwaXJbZz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2021





Apesar do susto e do fato de penas e sangue dos animais terem batido no vidro e obstruído a visão dos pilotos, a equipe conseguiu realizar o pouco com segurança no Aeroporto Internacional Guglielmo Marconi.

Acidentes com aves representam prejuízos de mais de US$ 1 bilhão por ano em danos e atrasos às companhias aéreas, de acordo com o jornal Independent. Situações como essa costumam ocorrer pouco antes do pouso.

Assista ao vídeo: