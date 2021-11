Reprodução/Flickr Partidos chegam a acordo e Olaf Scholz será novo chanceler da Alemanha

O Partido Social-Democrata da Alemanha chegou a um acordo com outras duas importantes siglas no país, Os Verdes e o Partido Democrático Liberal, para formar o primeiro governo tripartite do pós-guerra na Alemanha. Com o acordo, a chanceler Angela Merkel vai deixar, em dezembro, o comando da maior economia europeia após 16 anos.

No lugar de Merkel, o ministro das Finanças Olaf Scholz será o responsável por ser o novo chanceler, após o seu SPD vencer por uma estreita margem as eleições parlamentares de 26 de setembro.

Os detalhes do acordo ainda não são conhecidos, mas informações da imprensa alemã indicam que o governo terá como prioridade combater o aquecimento global e a promover tecnologias digitais. A aliança ainda vai se comprometer a abandonar o uso do carvão até 2030, e tirar o gás de sua malha energética até 2040.

Atualmente, a Alemanha passa por uma quarta onda da Covid-19, com recorde de casos desde o início da pandemia. Além disso, o novo chanceler terá também o desafio da diplomacia no que se refere à crise entre União Europeia e Belarus.