"Você sonha em conhecer os lugares que a Bíblia cita e os locais por onde Jesus passou?", convida o pastor Silas Malafaia , presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele publicou a pergunta no Twitter, na última quinta-feira (18), para chamar seus seguidores a partirem em caravana para Israel e Dubai em 2022. A confusão se dá porque Jesus não passou pela capital dos Emirados Árabes, cidade que também não é citada no livro religioso.



Por conta disso, o post de Malafaia virou alvo de piada, com menções de usuários a Jesus "abrindo as águas" da piscina do hotel Burj Al Arab.

Para quem está ironizando o pastor, segue uma foto de Jesus em Doha. E se ele já foi em Doha, já deve ter ido em Dubai tbm, seus descrentes. pic.twitter.com/0WkviyfHgP — Fernando (@fernandovso2) November 19, 2021









Alguém que pediu informação por esse número, por favor coloque aqui o valor da Caravana.



Vamos ver se aquele fiel pobre que dá o dízimo mesmo ganhando pouco, teria condições de pagar. pic.twitter.com/6cLdPkyrBe — Diel Nascimento 🚩 (@DielNascimento4) November 19, 2021









Porra Silas!

Me amarro pra caralho na passagem bíblica de Jesus abrindo as águas da piscina do Burj Al Arab em Dubai. pic.twitter.com/AHauA8aRIe — Erga Omnes 🚩🆘💉Lula2022 (@ErgaOmnesSqn) November 19, 2021







Mas também virou alvo de críticas por estar promovendo turismo enquanto pessoas pobres enfrentam situações de extrema pobreza.

A igreja (pessoas -pq igrejas não são templos e sim pessoas) PASSANDO FOME no Brasil e o senhor fazendo turismo em Dubai. É sério isso?

Fazer campanha e juntar dinheiro contra a pobreza, só se for contra a sua própria pobreza né? — Brigitte. (@podeisso4) November 19, 2021







A caravana de Malafaia é de alto custo — o pacote para passar pelos Emirados Árabes e Israel em 10 dias de viagem custa R$ 25,4 mil. O valor inclui passagem aérea em classe econômica, hotéis quatro estrelas, traslado nos hotéis e aeroportos, café da manhã e jantar, passeios e ingressos do roteiro, seguro-viagem e guias que falam português.







A previsão de saída do Brasil é em 10 de maio de 2022, com chegada em Dubai no dia seguinte. Já no dia 13, o grupo partirá para Israel, onde irão conhecer o Mar Morto, Jerusalém e outros lugares até o retorno em 20 de maio.