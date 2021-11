Calebe Murilo Avião da Swiss, companhia aérea suíça

Um avião da Swiss International Air Lines, companhia aérea suíça que fazia um voo de Londres para Zurique, capital da Suíça, precisou fazer um pouso forçado por um motivo inusitado: o odor de chulé na cabine. A aeronave precisou retornar ao aeroporto de Heathrow por causa do forte cheiro, atrasando os planos dos 101 passageiros do voo. As informações são do portal de aviação Airlive.

"No voo LX339 de London Heathrow para Zurique, os pilotos notaram um cheiro incomum na cabine. Como consequência, eles voltaram para o aeroporto de Heathrow em Londres. A aterrissagem transcorreu sem intercorrências. Como medida de precaução, foi acionado o corpo de bombeiros do aeroporto, como é de praxe nesses casos", disse um porta-voz da Swiss Air, companhia aérea surpreendida pelo cheiro de chulé na cabine.

Todos os passageiros precisaram ser realocados em outros voos. Uma investigação para apurar o mau odor encontrou um par de meias sujas na região dos pilotos.

Segundo a companhia aérea, a decisão de interromper o voo foi tomada por questões sanitárias, já que ainda não se sabia o motivo do cheiro de chulé que tanto incomodou os comandantes do voo.