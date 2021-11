Reprodução Twitter Jacob Chansley, membro do QAnon e participante da invasão do Capitólio

O americano Jacob Chansley, uma das pessoas que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro e que chamou atenção por aparecer sem camisa, com tatuagens e um traje com chifres de búfalo, foi sentenciado nesta quarta-feira a três anos e quatro meses de prisão por seu papel no ataque, que deixou cinco mortos.

Os promotores pediram ao juiz distrital Royce Lamberth que impusesse uma sentença de 51 meses a Chansley, que se declarou culpado em setembro pelos crimes de invasão ilegal e conduta violenta. Ele está detido desde janeiro.

"Os agora famosos atos criminosos do réu Chansley o tornaram a face pública da rebelião no Capitólio", disseram os promotores.

Com um macacão verde-escuro, de barba e cabeça raspada, Chansley, de 34 anos, compareceu ao tribunal nesta quarta-feira. Em declarações desconexas, citou Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, o juiz da Suprema Corte Clarence Thomas e até um filme de Stephen King.

"Eu estava errado por entrar no Capitólio. Não tenho desculpa. Estou verdadeiramente, verdadeiramente arrependido de minhas ações", disse, lembrando que não é um homem violento, muito menos um “terrorista doméstico”.

"Eu infringi a lei. E se acredito na lei e na ordem, acredito na responsabilidade. Devo fazer o que Gandhi faria e assumir a responsabilidade. Espero que você veja meu coração e meu desejo de viver a vida de Cristo ou Gandhi."

Seu advogado, por sua vez, citou o “remorso sincero do réu por sua conduta” e um transtorno de personalidade que o atormenta há anos. Na prisão, ele foi diagnosticado por funcionárioscom esquizofrenia transitória, transtorno bipolar, depressão e ansiedade. Quando se declarou culpado, em setembro, disse que estava desapontado por Trump não o ter perdoado.

Chansley havia se autodenominado um "soldado" do QAnon. Partes dos adeptos da teoria têm Trump como herói e celebraram a invasão do Capitólio como um triunfo, ataque que terminou com a morte de cinco pessoas. Ele poderia pegar até 20 anos de prisão e ter de pagar uma multa de US$ 250 mil, mas, com a admissão de culpa, sua pena foi diminuída substancialmente.