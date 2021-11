Reprodução/Twitter Explosão de Táxi deixou uma vítima fatal e outra ferida em Liverpool

Apolícia antiterrorismo de Londres está investigando uma explosão de carro do lado de fora do Liverpool Women's Hospital, no noroeste da Inglaterra, que deixou uma vítima fatal e outra ferida.

"Até agora sabemos que o carro envolvido era um táxi que parou no hospital pouco antes da explosão", disse um comunicado da polícia de Merseyside.

"Estamos mantendo a mente aberta quanto ao que causou a explosão, mas considerando como isso aconteceu, por precaução, a Polícia Antiterrorista está conduzindo a investigação com o apoio da Polícia de Merseyside."

Ainda não há a confirmação de um ataque terrorista, acrescentou a polícia local. A pessoa ferida está sendo tratada no hospital e não corre risco de vida. A explosão ocorreu hoje por volta das 11h no horário local.

A polícia fez um cordão de isolamento no entorno do hospital e fechou diversas ruas e estradas na região para realizar as investigações.