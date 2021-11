Divulgação/Centro de Operações do Rio O acidente deixou outras 3 vítimas feridas

Um engavetamento entre três carros deixou dois mortos na madrugada deste domingo (14), na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro . A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que ainda está atuando no local. O acidente causou a queda de um dos carros no Canal do Mangue e deixou outra três vítimas feridas.

Os bombeiros do Quartel Central foram acionados por volta das 4h40 para resgatar vítimas de um acidente envolvendo três veículos de passeio, no qual um deles acabou caindo no córrego. Uma das vítimas fatais foi identificada como Rodrigo de Andrade, e a outra, uma mulher de aproximadamente 25 anos, ainda tem identidade desconhecida. Ainda não há informações sobre o socorro dos outros três feridos.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a pista onde o engavetamento aconteceu segue parcialmente interditada, no sentido Centro, na altura do IML do Rio. A CET-Rio, a Guarda Municipal e equipes das polícias Civil e Militar atuam no local. O trânsito continua intenso na pista. Ainda segundo o COR, o carro já foi retirado do canal.