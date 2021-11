Reprodução/Arquivo pessoal Quadrilha assalta joalheria e troca tiros com segurança em Sorocaba

O Shopping Iguatemi Esplanada - localizado entre Sorocaba e Votorantim, no estado de São Paulo - viveu na noite do último sábado (13) um clima de terror. Isso porque uma quadrilha armada invadiu o local para assaltar uma joalheria e trocou tiros com o segurança do centro comercial. Não houve vítimas durante a ação criminosa. As informações são do portal G1.

SHOPPING IGUATEMI EM SOROCABA, CORRERIA E TIROS NUMA TENTATIVA D ASSALTO.

De acordo com informações da Polícia Militar, os assaltantes realizaram ameaças contra os funcionários do local e fugiram com artigos de luxo - entre eles joias e relógios. Refém da ação dos criminosos, o vigilante foi liberado após a fuga da quadrilha.

Durante a saída do shopping, o grupo ainda tentou render um segurança, que revidou com tiros a ação dos assaltantes. Durante a confusão, o alarme interno da joalheria foi acionado.

E o assalto da vivara no Iguatemi hoje mano, q doidoo





No total, a ação contou com oito assaltantes. Juntos, o grupo levou cerca de R$ 500 mil em joias - um dos itens estava guardado em um cofre -, duas armas e um colete a prova de balas do vigilante do local.

Após a chegada da Polícia Militar, Civil e da Guarda Civil Municipal, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia da loja assaltada. Ambulâncias também foram ao local prestar socorro a vítimas.

Até o fim da vistoria das polícias no local, para identificar se havia a presença de outros assaltantes no local, alguns funcionários e colaboradores permaneceram trancados no interior de lojas e restaurantes por quase duas horas.





Em nota, o Shopping Iguatemi Esplanada informou que "a polícia foi imediatamente acionada e o empreendimento segue colaborando com as autoridades competentes". De acordo com os administradores do centro comecial, "não há registro de feridos e o shopping encerrou a sua operação na noite de hoje (13/11)".