Reprodução Crystal Denham após ser presa

Uma disputa sobre um brinquedo sexual emprestado terminou com uma mulher de Corbin (Kentucky, EUA) esfaqueando um primo, de acordo com o site "The Smoking Gun".

A polícia foi enviada no fim do mês passado para uma casa depois que a moradora, Crystal Denham, ligou para o 911 (número para emergências nos EUA) para relatar que havia esfaqueado um parente.

Segundo o boletim de ocorrência, Crystal relatou que Michael Barton "tinha ido à sua residência e eles discutiram por causa de um brinquedo sexual". Michael havia emprestado o apetrecho à prima, mas o queria de volta.

A moradora, relutante em devolver o objeto, ordenou que o primo fosse embora, mas, com a recusa dele, ela pegou uma faca na cozinha e o golpeou.

Michael foi levado a um hospital com cortes em um braço e nas costas. A policiais, o americano declarou que a prima começou "a agir como louca" por causa do brinquedo sexual. Não foi especificado de que tipo de objeto se trata.

Crystal foi indiciada por agressão criminosa, conduta ameaçadora, desordem e resistência à prisão. Sua audiência foi marcada para 20 de dezembro.