Reprodução Palhaço pedófilo é alvo de busca e apreensão em Jundiaí

Um palhaço suspeito de pedofilia é alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (9), em Jundiaí , na região metropolitana de São Paulo. O suspeito foi conduzido ao 16° DP da Vila Clementino, na zona sul de São Paulo.

A Polícia Civil chegou até o suspeito por meio da denúncia de um pai, que procurou as autoridades após filmar o homem se masturbando virtualmente para o seu filho, que tem menos de 18 anos.



Segundo o pai, o filho foi abordado pelo palhaço durante uma live oficial dos palhaços Patati e Patatá, veiculada no Instagram. O suspeito, que também é conhecido como Palhaço Pimpão, viu a criança interagindo na live e começou a conversar com ela pela rede social.

Em agosto, o pai estranhou quando recebeu uma solicitação de conversa por vídeochamada no Instagram, em uma conta que compartilha com o filho. O remetente era uma pessoa desconhecida, o palhaço. Quando aceitou o pedido, o homem cancelou. Instantes depois, acreditando conversar com uma criança, o palhaço passou a enviar mensagens pedindo informações pessoais da vítima.

Naquela noite, o suspeito pediu mensagens por áudio e novas vídeochamadas. Diante da situação e com o intuito de reunir informações sobre o palhaço, o pai fingiu ser a criança e informou o número de WhatsApp da esposa.

De acordo com o pai, o contato que o chamou dizia ser o palhaço. Durante a conversa, o palhaço teria dito que nas chamadas de vídeo apresentaria truques de mágicas. Na noite de 31 de agosto, após muita insistência, o palhaço iniciou nova conversa com a criança que acreditava estar do outro lado da linha. O diálogo, de acordo com o pai, tinha forte teor sexual.

Em determinado trecho, o homem pedia que a criança mostrasse os órgãos genitais e acrescentava que, em troca, também mostraria. Nesse momento, o pai iniciou uma chamada de vídeo e conseguiu flagrar e filmar o homem se masturbando do outro lado da tela.

A partir do relato do pai, e da identificação de outras vítimas, foi elaborado um boletim de ocorrência sobre o caso no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino, que fundamentou o pedido de busca e apreensão.

A Justiça acatou o pedido e expediu o mandado, que será cumprido nesta terça-feira (8) em Jundiaí, onde mora o homem. A Justiça autorizou também a busca em equipamentos eletrônicos como computadores e celulares.

Nas redes sociais, o homem oferece trabalhos como palhaço em festas infantis. Em todas as fotos, no entanto, o homem está maquiado e vestido de Palhaço Pimpão. Durante as buscas, a Polícia Civil espera encontrar provas que auxiliem e endossem o pedido de prisão do acusado.