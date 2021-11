Reprodução Mais de 240 pessoas estiveram envolvidas no resgate

Um homem de 40 anos foi resgatado na noite de ontem (8), após ficar 54 horas preso em uma caverna no Reino Unido. A vítima saiu do local com ferimentos e está hospitalizada.

Segundo veículos locais, o homem é espeólogo, profissional que estuda cavernas. Ele caiu no último sábado (6), e ficou preso a 300 metros abaixo das montanhas de Brecon Beacons. A caverna é a terceira mais longa da Grã-Bretanha.

O resgate foi solicitado por um companheiro da vítima, que conseguiu entrar em contato com os socorristas. Foi preciso cerca de 240 pessoas e 8 equipes de resgate para operação.

Peter Francis, porta-voz da South & Mid Wales Cave Rescue Team, disse que foi resgate mais longo que eles já fizeram. "O espeleólogo teve muito azar aqui. Ele é um espeleólogo experiente, um espeleólogo apto. E era uma questão de colocar o pé no lugar errado", explicou.

A vítima foi encaminhada para o hospital com a mandíbula quebrada e pequenas lesões na perna e na coluna vertebrada.