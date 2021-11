Reprodução O Globo Família vende filha no Afeganistão

O drama de famílias afegãs que não têm o que comer foi documentado pela rede CNN. Uma reportagem registrou o momento em que uma menina de 9 anos é vendida para um homem de 55, que vai se casar com ela.

O "valor" da pequena Parwana Malik: R$ 12,4 mil.

Imagens dolorosas da menina sendo entregue ao seu comprador, identificado apenas como Qorban, e entrando no carro dele causaram impacto nas redes sociais.

"O velho me disse: 'Estou pagando pela menina. Não é da sua conta o que estou fazendo com ela Isso é da minha conta'.", disse o pai da menina. Se a situação financeira da família não melhorar, ele teme que precise vender sua segunda filha, de 2 anos.

Leia Também

Outra menina, chamada Magul, foi informada pela família, de acordo com a emissora, de que ela talvez precise ser vendida a um homem de 70 anos para saldar uma dívida. A criança de 10 anos disse que preferia se matar a deixar sua família, mas, posteriormente, a CNN informou que o negócio acabou sendo fechado.

Outro pai afirmou estava disposto a vender suas filhas, de 4 e 9 anos, por cerca de R$ 6,2 mil cada para impedir que a família morresse de fome.

Famílias com dívidas estão sendo ameaçadas pelo Talibã, que, recentemente, voltou ao poder no Afeganistão, com a retirada das tropas americanas.