Reprodução/Arquivo Pessoal/Sérgio da Silva 'Bolas de areia' surgem em Peruíbe-SP e intrigam banhistas

A cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi palco de um fenômeno da natureza, na última terça-feira (02). Isso porque milhares de bolas escuras de areia surgiram nas orlas da praia, o que atraiu uma onda de turistas que fotografaram e brincaram com a atração desconhecida. As informações são do portal G1.

Sérgio da Silva, operador de retroescavadeira de 26 anos e morador local, revelou que nunca havia visto o fenômeno pessoalmente. "Moro aqui na cidade desde criança e nunca tinha visto isso aqui. Tenho amigos que trabalham na praia e também não tinham visto. Muita gente estava tirando foto e as crianças brincando com a lama".

Situação semelhante havia ocorrido na cidade em fevereiro deste ano. A prefeitura de Peruíbe havia explicado que trata-se de um 'efeito liquidificador'.

"Em uma área a 80 metros da praia, mar adentro, existem bolsões de lama. Em ocasiões em que o mar fica bravo [revolto], como um efeito liquidificador, essa lama entra em suspensão, e às vezes encosta na praia como uma água preta/barrenta, ou em 'pelotas', que em contato com a areia solta da praia resulta nestas bolas", explicou Eduardo Ribas, secretário municipal de Meio Ambiente.





Procurada novamente, a prefietura de Peruíbe não informou se o 'mar de bolas de lama' trata-se do mesmo fenômeno registrado no início deste ano.