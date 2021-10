Reprodução Alunos fazem lapdance em professores em escola nos Estados Unidos

Uma escola do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, está sendo investigada após um usuário das redes sociais compartilhar fotos em que alunas fazem lap dance (dança erótica performada no colo de uma pessoa sentada) em professores e no diretor da Hazard High School.

"O incidente está sob investigação e, como é em qualquer investigação, eu realmente não posso falar sobre o caso", disse a superintendente de escolas, Susan Combs, ao tablóide Daily Mail.

"Assim que a investigação for concluída, as ações apropriadas serão tomadas", complementou.



Aster Sizemore, membro do Hazard Independent School Board, disse que esteve na escola na terça-feira, mas não no evento onde a atividade questionável ocorreu.



“Normalmente, o diretor, Happy Mobelini, é muito rígido, então isso me surpreende", disse. "Quando uma criança vem para a escola com um vestido curto, ele manda ela ir para casa se trocar", relatou.