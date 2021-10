Reprodução Jacaré Kanye West, jacaré "viciado em sexo", sendo contido por cuidadores

Um jacaré com nome de rapper estadunidense foi isolado em um zoológico da Austrália por ser "viciado em sexo". Kanye West, como é chamado o animal, pesa 350 kg e tem 4 metros de comprimento, o que dificultou o trabalho teve dos 12 cuidadores que tiveram de entrar em ação para "acalmar" o animal.

Funcionários do Parque de Répteis da Austrália filmaram o momento em que, com muita dificuldade, os cuidadores tiraram o jacaré da lagoa em que ele vivia com mais de 54 "irmãos". Assista abaixo:





Kanye West ficará em isolamento ao longo da temporada de calor na Austrália (o acasalamento da espécie tem relação com a temperatura). Segundo seus cuidadores, o animal começou a agir de maneira agressiva após a mudança de clima e estava "aterrorizando" os colegas de lagoa



"Kanye saiu muito explosivo da hibernação, ficando perigoso para ele mesmo, para outros jacarés e para a equipe", disse um cuidador canal ABC 12.



"Ele é jovem, cheio de testosterona e está causando estragos. A melhor coisa a fazer é enviá-lo ao 'cantinho do castigo' refletir."