Reprodução/Divulgação undefined

Pelo menos três pessoas morreram e 80 ficaram feridas durante manifestações contra o golpe militar instaurado nesta segunda-feira (25), no Sudão . As vítimas foram baleadas por disparos da força militar.

O Comitê Central de Médicos do Sudão informou que as equipes ainda estão trabalhando e checando as informações dos feridos.

A Associação de Profissionais do Sudão pediu para os manifestantes evitem confrontos com os militares. Segundo a organização, eles estão derrubando várias barricadas para continuar a movimentação do golpe.

Os militares fiéis ao general Abdel Fattah al-Burhan, prenderam o premiê civil, Abdalla Hamdock, e vários ministros nesta manhã. Desde então o país está registrando manifestações, bloqueio de estradas e conflitos por todo o país.