Reprodução China: explosão de causa desconhecida em universidade causa duas mortes

Um laboratório na Universidade de Nanquim, na China, explodiu na tarde deste domingo (24), deixando ao menos dois mortos e nove feridos. As informações são do canal estatal chinês CGTN.

O incidente ocorreu na parte da tarde (noite no Brasil), no campus dos departamentos de Aeronáutica e Astronáutica da instituição de ensino, que fica na capital da província de Jiangsu, no leste da China.

As operações de resgate já terminaram e uma investigação está em andamento para identificar a causa do grande impacto da explosão.





Até o momento não há informações mais detalhadas a respeito das vítimas.