Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro é convidado e deve comparecer a evento do G-20 na Itália

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá participar da reunião de cúpula de líderes do G-20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, nos dias 30 e 31 de outubro, em Roma. Segundo o chefe de gabinete do Itamaraty, Achiles Zaluar Neto, a previsão é que Bolsonaro representará o Brasil ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do chanceler Carlos França.

"Todos os preparativos estão sendo feitos nesse sentido", disse o diplomata, nesta sexta-feira (22).



Entre os temas a serem tratados pelos participantes, um deles é o aquecimento global. Bolsonaro viajará a Roma munido de argumentos que incluem os esforços do governo brasileiro no combate ao desmatamento, a adoção de metas mais ambiciosas para alcançar níveis reduzidos de emissão de gases de efeito estufa e a defesa da regulamentação de um mercado global de carbono.





O governo brasileiro também defenderá o fortalecimento de organismos internacionais e a expansão da oferta de vacinas. O Brasil defende que a diversificação e o aumento da capacidade produtiva dos imunizantes.

Uma bandeira que será repetida é a eliminação dos subsídios à agricultura. O Brasil espera abrir os mercados aos produtos do agronegócio nas negociações que ocorrem no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).