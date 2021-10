Reprodução / AFP Vulcão Kilauea, no Havaí

Um dos vulcões mais ativos do mundo , o Kilauea, localizado no Havaí, entrou em erupção nessa quinta-feira (30), após quase um ano. A lava, no entanto, não traz ameaças para as regiões próximas habitadas, ficando limitada apenas à cratera central.



"As fontes de lava atingiram a altura de um prédio de cinco andares", escreveu o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS) nas redes sociais.



As primeiras fissuras foram identificadas na cratera Halema'uma'u, na tarde de de ontem. Delas, surgiram as 'fontes de lava', que podem superar 1.100 °C de temperatura, informou o USGS.

O Kilauea entra em erupções frequentes desde a década de 1950 , o que atrai muitos turistas à região. Ele é um dos cinco vulcões localizados na ilha do Havaí.













A última vez que o Kilauea havia entrado em erupção foi em dezembro do ano passado, quando um lago repleto de água foi substituído por lava.



Em 2018, uma série de terremotos e uma grande erupção destruíram centenas de casas e estabelecimentos comerciais, até a lava atingir o oceano , ao longo de vários meses, endurecer e criar um terreno novo.

