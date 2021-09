Santa Helena, nos EUA

O vulcão, localizado no estado de Washington, ficou 127 anos inativo e despertou com um terremoto de 5.1 graus na escala Richter. O Santa Helena não entra em erupção desde 2008 e as últimas explosões fizeram com que a altura da cratera — hoje em 2.550 metros — diminuísse cerca de 400 metros.