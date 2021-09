Twitter @involcan Investigadores recolhem amostra de lava de vulcão





A lava do vulcão Cumbre Vieja , em La Palma, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, alcançou o mar nesta terça-feira (28). O anúncio foi feito há cerca de uma hora pelo Instituto Volcanológico das Canárias (Involcan).



O vulcão em questão provocou a destruição de centenas de imóveis e provocou a evacuação de milhares de pessoas desde que entrou em risco de erupção, o que de fato ocorreu no último dia 19. Segundo o G1, especialistas afirmam que o rápido resfriamento da lava ao entrar em conta com o oceano preocupa, pois pode liberar gases tóxicos, carregados com ácido clorídrico.



Diante da situação, o governo da Espanha classificou a área do vulcão como uma "zona de catástrofe". A gestão vai destinar 10,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 67 milhões, para adotar medidas urgentes de moradia e apoio às famílias desalojadas.







O Instituto Geográfico Nacional (IGN) da Espanha também voltou a emitir alertas para novas explosões. Por outro lado, até o momento não há registro de humanos mortos nem feridos por conta da atividade vulcânica.