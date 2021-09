Reprodução/Google Maps Terremoto atinge a Grécia

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a Grécia, especialmente Creta, a maior lha do país, na madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC), o epicentro foi 23 quilômetros a noroeste de Arvi, no sudeste de Creta, a 10 quilômetros de profundidade.

As autoridades locais informaram que um homem morreu quando a cúpula de uma igreja na cidade de Arkalochori desabou durante as obras de reforma. Além disso, nove pessoas ficaram feridas e muitos prédios da região foram danificados.

Devido aos tremores, muitas pessoas saíram dos abrigos na principal cidade de Creta, Heraklion. Estudantes também foram instruídos a deixarem suas salas de aula, reunindo-se nos pátios das escolas e praças da cidade. "Foi muito forte e durou muitos segundos", disse um prefeito local à rede Skai .

Inicialmente, o abalo alcançava uma magnitude de 6,5, segundo o Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimava 6,0.