reprodução / Twitter Terremoto é sentido na Austrália

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a Austrália na manhã desta quarta-feira (22) — no horário local, noite desta terça-feira (21) no Brasil. O tremor foi sentido em Melbourne, no estado de Victoria. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do fenômeno foi a 38 km ao sul do Monte Buller, a 10 km de profundidade.

Moradores relataram a situação nas redes sociais e publicaram vídeos dos abalos na internet. Em Melbourne, muitas pessoas precisaram deixar suas casas e locais de trabalho.

Terremoto em Melbourne,capital do estado de Victoria,Austrália 6.6 graus na escala Richter. pic.twitter.com/iFoCuHkS95 — 🇧🇷Ligia🇧🇷 (@ligiagambol) September 22, 2021





Não há comentários sobre feridos até o momento.