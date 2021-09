Reprodução: Redes Sociais Onda de choque é gerada durante explosão do Cumbre Vieja

Em uma das maiores explosões do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma , imagens desta sexta-feira (24) mostram momento exato em que aparece ondas de choque em meio a nuvem de cinzas.

Além disso, o som dos estrondos explodindo é assustador. Veja o vídeo:

ESPAÑA Brutal la honda expansiva en el sexto día de actividad del Volcán Cumbre Vieja en isla La Palma… pic.twitter.com/TOHSUFkgF1 — Liliana Franco (@lilianaf523) September 24, 2021

O aumento de sinal sísmico com processos explosivos forçaram a evacuação de mais três cidades em La Palma. As últimas saídas ocorreram nesta sexta-feira, dos bairros de Tajuya e Tacande de Abajo e Tacande de Arriba , atingiram 160 pessoas, a maioria das quais encontrou refúgio com familiares ou amigos.

Segundo a Pelvoca (Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias), o número total de moradores evacuados da ilha durante o episódio da erupção que começou no último domingo já ultrapassa 6.200 pessoas.

É o que explica o diretor técnico da Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que detalhou que 150 das 160 pessoas deixaram suas casas por conta própria e outras 10 com deficiências diversas foram evacuado em ambulâncias.

O vulcão Cumbre Vieja , nas Ilhas Canárias, entrou em erupção no último domingo (19), às 11h10 do horário de Brasília. Ele estava em nível máximo de alerta desde a semana passada.