Reprodução/ Redes Sociais Vulcão Cumbre Vieja, em La Palma

O vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, que entrou em erupção no domingo (19), segue forçando a evacuação de milhares de pessoas. Nesta sexta-feira (24), autoridades da ilha de La Palma, na Espanha, ordenaram a evacuação das cidades de Tajuya, Tacande de Abajo e da parte de Tacande de Arriba.

A erupção no parque nacional Cumbre Vieja tem se intensificado, o que fez com que os serviços de emergências deixassem a orientação inicial — que pedia que os moradores das regiões ficassem em casa. A nuvem de gás tóxico e cinzas já se estende por mais de 4 quilômetros no céu.

O vulcão Cumbre Vieja em La Palm segue em forte atividade hoje a noite



Imagens recuperadas do momento em que uma forte explosão ocorre



Casas ao lado tremeram pic.twitter.com/4irctB63yc — Notícias e Guerras (@NoticiaeGuerra) September 23, 2021













Rio de fogo • O cenário desolador enfrentado por moradores afetados pela erupção do Cumbre Vieja, 2021. ©Reuters pic.twitter.com/P5ppyORaSR — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) September 24, 2021





O fenômeno fez com que companhias aéreas da Espanha, como Iberia e Binter, cancelassem algus voos com destino a La Palma. A suspensão, porém, segundo informações do G1 , é parcial e o espaço aéreo da ilha segue aberto.

"A evolução da nuvem de cinzas nos últimos dias forçou a companhia aérea a mudar sua programação, a partir de hoje, sexta-feira, 24 de setembro, cancelando voos para a ilha à noite", escreveu a Binter em um comunicado.