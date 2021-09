Reprodução Polícia indiana prendeu 28 suspeitos de estuprar adolescente de 15 anos

A polícia indiana prendeu 28 suspeitos de estuprar durante nove meses uma adolescente de 15 anos na cidade indiana de Mumbai. Segundo as autoridades, os abusos começaram em janeiro e ocorreram repetidas vezes desde então.

As investigações apontam que o início dos crimes foi motivado depois que o namorado da jovem a estuprou e filmou a relação não consentida. Ele e seus amigos teriam então usado a gravação para chantagear a garota a fazer sexo com eles contra sua vontade. Os abusos ocorreram em diferentes subúrbios da cidade.

A adolescente denunciou os crimes na noite da última quarta-feira. De acordo com as autoridades, a vítima acusou 33 pessoas de participação no estupro. Ela disse ainda que conhecia quase todos eles. Até o momento, a polícia prendeu 26 suspeitos e deteve outros dois menores de idade.

Segundo o jornal The Hindu, a vítima procurou a polícia após narrar os crimes para sua tia, que a percebeu desanimada e aflita com mensagens e telefonemas durante uma festa de aniversário. Juntas, elas planejaram uma armadilha para prender parte dos acusados em flagrante.

Na Índia, uma série de manifestações já tomaram as ruas do país em razão do alto número de casos de estupros coletivos e violência contra a mulher. Desde 2012, após um episódio de abuso coletivo dentro de um ônibus que gerou indignação global, a nação introduziu leis mais rígidas para punir crimes de natureza sexual.

No ano passado, a Índia registrou mais de 28 mil casos de estupro, o equivalente a quase 77 por dia, segundo o National Crime Records Bureau. Ativistas, no entanto, afirmam que há subnotificações já que boa parte dos abusos não é denunciada pelo fato de o assunto ainda ser tabu na sociedade indiana.