Dima Amro/The Commercial Appeal/USA Today Network Crime ocorreu no estado do Tennessee, nos EUA

Na tarde desta quinta-feira (23), ao menos uma pessoa foi morta e outras 14 ficaram feridas durante um tiroteio em um supermercado de Collierville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

De acordo com o chefe de polícia Dale Lane, o atirador foi encontrado morto e pelo menos uma vítima foi levada ao hospital Baptist Memorial, em Collierville.

Ao jornal "The Commercial Appeal", a porta-voz da cidade, Jennifer Casey, disse que não tinha mais informações sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas. À CNN , Casey afirmou que a área do ataque já foi isolada.

Os policiais chegaram ao local do crime cerca de quatro minutos depois de serem acionados, afirmou o chefe de polícia. Junto aos integrantes da Swat, as autoridades ajudaram funcionários e clientes que estavam escondidos a saírem do local.

A identidade do atirador não foi divulgada e a polícia ainda apura as causas do crime.

— Com informações da CNN Brasil