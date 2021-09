Twitter/ @CGTNOfficial Cobra de 9 metros é resgatada na Indonésia





Uma cobra píton de 9 metros e cerca de 100 quilogramas foi encontrada nas proximidades de um vilarejo no Kampar, na Indonésia. O animal gigante foi resgatado por guardas florestais nesta terça-feira (21).

A repercussão do resgate cresceu na quarta (22) quando a rede de TV chinesa CGTN compartilhou os registros nas redes sociais. Pelas fotos, é possível ver que ao menos sete pessoas foram necessárias para concluir o salvamento. Com o resgate, a cobra foi levada para uma floresta em Pelalawan, onde foi novamente libertada.





A píton é uma espécie de cobra que vive no Sudeste da Ásia e na África. De acordo com o UOL, é o segundo maior tipo de cobra do mundo, além de ser uma das três mais pesadas. Apesar de seu tamanho, que pode assustar, essa espécie não costuma ser perigosa aos humanos.