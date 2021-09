Tomaz Silva/Agência Brasil Litoral brasileiro









Após o alerta ligado pela erupção do vulcão Cumbre Vieja , muitos brasileiros devem ter se perguntado sobre a ocorrência de tsunamis no país, tão decantado como "abençoado pela natureza" - inclusive, no hino nacional.

No ano passado, mais precisamente no dia 1º de novembro, a Rede Sismográfica Brasileira relembrou um raro tsunami que atingiu o litoral brasileiro.

De acordo com o órgão, no dia 1º de novembro de 1755, um terremoto oriundo de Lisboa provocou o evento, que destruiu "habitações modestas" e "desapareceu com duas pessoas" no Brasil.





"No dia 1o de novembro de 1755, um #tsunami atingiu o litoral do Nordeste brasileiro, destruindo habitações modestas e desaparecendo com duas pessoas. O #maremoto nasceu do #TerremotodeLisboa, que hoje cumpre o seu 265 aniversário", diz o tuíte.

Confira o vídeo abaixo:

#TsunamiNoBrasil 🌊

.

No dia 1o de novembro de 1755, um #tsunami atingiu o litoral do Nordeste brasileiro, destruindo habitações modestas e desaparecendo com duas pessoas. O #maremoto nasceu do #TerremotodeLisboa , que hoje cumpre o seu 265 aniversário. pic.twitter.com/RLTW53NfpL — Rede Sismográfica Brasileira (@SismologiaBR) November 1, 2020



















Terremoto de Lisboa

Segundo informações da BBC Brasil, o terremoto de Lisboa ocorrido em 1755 foi o maior já registrado na Europa, com magnitude de 8,7.

Além de destruir Lisboa, o terremoto também devastou grande parte do sul da Espanha e do Marrocos. Cogita-se que 30 mil vidas tenham sido perdidas no evento. Os mais fatalistas falam em 100 mil óbitos. Os números não são precisos pela falta de registros.