Mulher foi atropelada por cavalo da polícia, na Austrália

Uma mulher foi atropelada por um cavalo de polícia durante uma madrugada 'agitada' na cidade de Perth, na Austrália . A pedestre, que não teve identidade divulgada, acabou sendo nocauteada ao entrar acidentalmente na frente do animal.

Imagens do momento em que a mulher cai no chão ao colidir com o cavalo foram compartilhadas nas redes sociais. De acordo com o portal Daily Mail , os policiais foram chamados ao local para apartar uma briga que ocorria na região. A pedestre atropelada estaria envolvida na ocorrência.

"Jesus Cristo! Você está bem?", pergunta uma pessoa na gravação, após a mulher cair no asfalto. Segundo o portal, depois da colisão, a vítima foi rapidamente amparada pelo policial que montava o cavalo.

Ela recebeu os primeiros-socorros de uma equipe médica, que foi chamada ao local, mas negou assistência médica adicional antes de voltar para casa.

Apesar do susto, a mulher teve apenas ferimentos leves. O registro do ocorrido foi encaminhado para análise interna da Polícia da Austrália Ocidental.

Nas redes sociais, diversos internautas defenderam o policial, dizendo que a mulher foi a culpada pelo atropelamento, já que ela ficou no caminho do cavalo.

