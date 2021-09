Divulgação/Instituto Geológico dos Estados Unidos (UGS) Ponto azul mostra região onde ocorreu o tremor

Um forte tremor de terra foi registrado no início na manhã desta segunda-feira, 13, no norte da Argentina. A atividade sismológica foi constatada pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos (UGS).

Segundo o UGS, o terremoto atingiu uma magnitude de 6.2 às 6h18 e ocorreu em San Antonio de Los Cobres, na região de Salta. Ele pode ser sentido também na Bolívia, no Chile e no Paraguai.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou danos causados pelo terremoto.

- Com informações do UOL e do UGS.