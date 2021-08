Reprodução Incêndio de grande proporção atinge prédio de 15 andares em Milão

Um grande incêndio atinge neste domingo (29) um prédio de 15 andares na via Antonini, na periferia ao sul de Milão, na Itália, e afeta praticamente toda a estrutura.

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou que até o momento não há informações sobre vítimas ou feridos, mas há várias ambulâncias e bombeiros no local. Cerca de 70 famílias vivem no edifício, de acordo com informações preliminares.



"Cerca de 20 pessoas saíram sem problemas. Agora os bombeiros entram de casa em casa arrombando as portas para ver se alguém ficou lá dentro. Temos certeza que deu tempo de sair, mas até que chegue a confirmação não podemos ter certeza", afirmou Sala.

Dezenas de ambulâncias e veículos da brigada de incêndio estão no local para ajudar as pessoas que já foram evacuadas do edifício.

Você viu?

Atualmente, há centenas de pessoas nas ruas, incluindo residentes que conseguiram se salvar. Ainda não há informações sobre vítimas.

"Sentimos o cheiro de fumaça e fugimos imediatamente. Não achei que fosse tão grave", disse à ANSA uma moradora do prédio, que fugiu do 15º andar. "Os bombeiros me disseram que ele sairia do outro lado do meu andar, onde mora um menino que deveria ter se salvado".

A estrutura, conhecida como Torre Moro, foi totalmente envolvida pelas chamas pouco depois das 17h30 (horário local). Uma alta coluna de fumaça pode ser vista por quilômetros de distância da área de Famagusta.

Segundo relatos, o fogo provavelmente se alastrou do último andar, derrubando as janelas e atingindo os outros apartamentos. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A fachada da estrutura foi totalmente destruída pelas chamas, devido algumas explosões nos apartamentos. Os estabelecimentos próximos, um supermercado Penny, uma loja de calçados e uma lanchonete da rede McDonald's, não foram afetados por enquanto.