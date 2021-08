Reprodução Renan Bolsonaro

Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, foi flagrado em uma festa clandestina de luxo em Goiânia. Interditado pela prefeitura local, o evento contava com cerca de mil pessoas. A informação foi confirmada pela Agência Municipal do Meio Ambiente e publicada inicialmente pelo G1.

Sem máscara, Renan aparece no evento em uma foto postada nas redes sociais ao lado de dois jovens.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o local não contava com a autorização para realizar o evento e estava desrespeitando as medidas sanitárias da localidade, que vem permitindo durante a pandemia a realização de eventos com até 200 pessoas.

A festa teve início às 16 horas e estava prevista para terminar às 8 horas de domingo. Diante da fiscalização, o evento foi interrompido e o dono do local multado. O valor não foi divulgado.