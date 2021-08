Flickr/David B. Gleason Pentágono, nos Estados Unidos

Os Estados Unidos realizaram neste domingo (29) um ataque aéreo contra militantes do grupo jihadista Estado Islâmico a cerca de 5km do aeroporto da cidade de Cabul, no Afeganistão. Segundo uma TV Ariana local, o número de mortos é de seis pessoas, incluindo quatro crianças. Dois veículos também foram destruídos.

O Pentágono confirmou que as forças americanas fizeram “uma operação de autodefesa” contra um carro no Afeganistão para eliminar uma ameaça iminente no aeroporto de Cabul e disse estar “confiante de que o alvo foi atingido”.

“Explosões secundárias significativas do veículo indicaram a presença de uma quantidade significativa de material explosivo”, explicou o Pentágono, observando que atualmente não há indícios de vítimas civis.

De acordo com a agência Associated Press, a operação americana realizada com drone atingiu um veículo "com vários homens-bomba" do Estado Islâmico-Khorasan a caminho do aeroporto de Cabul.

Até o momento, não se sabe ainda se o ataque ao carro está ligado à explosão que ocorreu em um prédio residencial na região ao norte do aeroporto de Cabul.

Imagens transmitidas pela TV do Afeganistão mostram fumaça escura no céu. A imprensa local cita um policial e afirma que pelo menos seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram na explosão provocada por um míssil contra uma casa.