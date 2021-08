Reprodução / NY Post Aeroporto de Cabul, no Afeganistão

Após um porta-voz do Talibã afirmar que o grupo terrorista tomou o controle de partes do aeroporto de Cabul, o governo dos Estados Unidos foi à imprensa para falar sobre o assunto. Segundo o Pentágono, os militares norte-americanos mantêm o domínio sobre as principais áreas do aeroporto, que serve de saída do país para os afegãos e cidadãos de outros países que vivem lá.

"Não estão a cargo de nenhum dos portões, não estão a cargo de nenhuma das operações do aeroporto. Isso ainda está sob o controle militar dos Estados Unidos", afirmou John Kirby, porta-voz do Pentágono.

Ainda assim, a embaixada dos Estados Unidos em Cabul reforçou o alerta para que os cidadãos americanos no país evitem ir ao aeroporto "devido a ameaças à segurança".

Segundo o porta-voz do Talibã, Bilal Karimi, "três importantes locais do setor militar do aeroporto foram evacuadas pelos americanos e estão sob o controle do grupo. Atualmente, só uma parte muito pequena está nas mãos dos americanos".



Desde 15 de agosto, quando o Talibã assumiu o controle da capital afegã, os EUA têm tentado evacuar milhares de pessoas do país. O prazo final para a conclusão dessa operação vai até a próxima terça-feira, 31 de agosto.

Na noite de ontem, os norte-americanos lançaram um drone no Afeganistão com mira em líderes do EI-K, braço do Estado Islâmico no país responsável pelos atentados no aeroporto.

- Com informações do portal UOL.